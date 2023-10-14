Детеныша панды из Московского зоопарка впервые осмотрели вне инкубатора

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Специалисты провели обследование малышке. Что удалось выяснить?

Детеныш панды Диндин продолжает расти под тщательным надзором специалистов. В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что малышка впервые посетила осмотр вне инкубатора.

Сейчас панда весит почти три килограмма. Длина ее тела без хвоста составляет чуть больше 40 сантиметров. А размер заднего придатка составляет почти семь сантиметров. Теперь хвост не кажется таким большим, как был раньше.

Панда уже достаточно подросла и значительно лучше поддерживает температуру в своем теле. С каждым днем она все увереннее себя чувствует на открытом воздухе.

Директор зоопарка Светлана Акулова в личном блоге рассказала, что детеныш становится все больше похожим на маму, во сне копирует ее позы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка впервые открыла глаза. Девочка уже реагирует на свет, но пока не видит. Зрение проснется примерно к двухмесячному возрасту.