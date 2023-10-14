Бабушки заблуждались: врач развеял миф о пользе популярного народного средства

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С наступлением холодов люди ищут возможность по максимуму поддержать свое здоровье. Как обезопасить себя от сезона простуд? И стоит ли баловать организм витаминами без меры?

Традиционно чеснок считался средством от нечистой силы и ведьм. Одновременно с давних пор этот продукт наравне с луком использовали и при весьма обыденных недугах — при простуде или как средство для повышения потенции. Бабушки и мамы с детства твердили детям и внукам, что лук и чеснок — не только отличные природные антиоксиданты, но и эффективно борются с микробами и вирусами.

Действительно ли употребление этих продуктов помимо основной пищи несет соответствующий эффект и нужно ли дополнять рацион БАДами — в материале 5-tv.ru.

Так ли полезен лук и чеснок осенью, как о нем говорят?

Врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов опроверг повальное увлечение луком и чесноком, подчеркнув, что хоть эти два продукта и считаются действительно полезными, но их эффект не настолько ошеломляющий, чтобы употреблять их килограммами. Антимикробного эффекта можно добиться, только если употребить целое ведро лука, но делать так не стоит: велик риск спровоцировать проблемы ЖКТ. В остальных случаях это просто хорошая приправа, витаминизированная добавка, пишет RT.

Употребление БАДов — польза или вред?

С наступлением осени одним из самых популярных аптечных препаратов становятся БАДы. В народе считается, что пищевые добавки укрепляют иммунитет, провоцируют выработку гормонов счастья и добавляют энергии. Однако по-прежнему самыми эффективными витаминами для организма считаются те, что человек принимает вместе с пищей, подчеркивает Алентов.

«Добавлять стоит разве что только витамин D под наблюдением врача, так как мы живем в условиях недостатка солнца. В остальных добавках необходимости, как правило, нет. То, что нам транслируют важность регулярного употребления добавок к пище, — это скорее маркетинг, не имеющий ничего общего с медицинской целесообразностью», — прояснил эксперт.

Киноа и другие экзотичные продукты — сколько вешать в граммах?

Культ авокадо и киноа в социальных сетях как источника всех возможных микроэлементов также не имеет под собой никаких оснований, акцентирует внимание Алентов. От ежедневного употребления этих экзотичных ингредиентов не будет никаких «эксклюзивных результатов», хоть они и являются полезными продуктами. По словам врача, среди традиционной для нашей полосы пищи есть альтернатива, которая обеспечит необходимое разнообразие полезных веществ в организме не хуже авокадо. Это, в частности, крупы, орехи, овощи с огорода.

Какие продукты точно стоит включить в рацион, чтобы меньше болеть?

Регулярное присутствие мяса способно в рационе укрепляет организм, придает бодрость и согревает в холода. Выбирать стоит преимущественно виды, содержащие меньшее количество жира — индейку, курицу, кролика. Употребление баранины и свинины же наоборот стоит уменьшить, поскольку чрезмерное количество приемов пищи с этими видами мяса может привести к повышению мочевой кислоты, которое влияет на болезни суставов, почек и сосудов.

«Минимум один-два раза в неделю мясо лучше заменить рыбой: она содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, необходимые для нормальной работы организма», — заключил терапевт.

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