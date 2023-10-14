Почему звезда «Полосатого рейса» умерла в нищете и забытьи?

Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло с любимицей миллионов и через какие сложности ей пришлось пройти?

В начале 60-х годов прошлого века Маргариту Назарову знали и уважали все советские зрители: девушка привлекала своим бесстрашием, красотой и невероятным актерским талантом. Однако прошло несколько лет и о смелой укротительнице тигров никто уже не вспоминал. Жизненный путь Маргариты Назаровой был поистине трудным.

Большие испытания. Первые съемки

Родилась будущая дрессировщица в 1926 году в семье лесоруба и сельской учительницы. С детства девочка отличалась артистичностью, смелостью и пластикой. Родители отдали дочь в балетную студию, где она провела больше семи лет, вплоть до начала войны. Так получилось, что из блокадного Ленинграда 15-летняя Маргарита не выбралась: она ушла в соседний район в поисках еды, а по возвращении попалась прямо в лапы немцев. Через неделю девочка была уже в Гамбурге, где ее определили на работу служанкой в богатый немецкий дом. Там она провела три года, после чего хозяйка отправила Маргариту работать в кабак, танцовщицей. Там-то ее и обнаружили русские солдаты, которые через некоторое время заняли город. В 1945 году повзрослевшая Назарова вернулась домой, обнаружив мать в Риге.

В столице Латвии она зарабатывала себе на жизнь, выступая в местном цирке с акробатическими номерами. Чуть позже в свои номера она решила включать собак, кошек и даже лошадей. Маргарита успешно осваивала различные методы дрессировки, когда ассистент режиссера картины «Опасные тропы» (1954) позвал ее дублировать главную героиню. Во время съемок начинающая актриса и акробатка познакомилась с именитым дрессировщиком Борисом Эдером и его молодым учеником Константином Константиновским. Кстати, с последним у Маргариты завязался бурный роман, который затем перерос в серьезные отношения. Позже они стали вместе готовить опасные цирковые номера, долго ездили по СССР, и в конце 1950-х поженились.

Издержки профессии

Одним из самых зрелищных номеров был прыжок тигра с одной тумбы на другую. Они находились на расстоянии нескольких метров друг от друга и зрителям было интересно наблюдать за грациозными движениями хищника во время полета, который приходился прямо над головой дрессировщицы. Однажды на репетиции тумба пошатнулась и животное упало вниз, прямо на Маргариту. Тигр инстинктивно выпустил когти и серьезно повредил девушке голову, содрав с нее часть кожи с волосами. Назарова перенесла тяжелую операцию, после которой еще несколько месяцев восстанавливалась.

Впрочем, это было далеко не единственное ранение в ее жизни. Несколько раз в месяц тигры глубоко царапали спину, живот и руки актрисы, которая быстро замазывала раны йодом и продолжала репетиции. А когда-то любимому тигру Маргариты не понравился новый бант, который она надела на голову. Он попытался снести его лапой и задел висок. Девушка чудом осталась жива.

«Полосатый рейс»

Многие решение в советское время принимались на основе реплик или мнений вождей. Например, работа над фильмом «Полосатый рейс» была запущена после фразы Никиты Хрущева в адрес Маргариты Назаровой, выступление которой он увидел в одном из столичных цирков:

Такие смелые женщины есть только у нас, в Советском Союзе. Да о ней нужно кино снимать!

В основу картины легла настоящая история о морской перевозке белых медведей, которая закончилась полным разгромом корабля из-за разбушевавшихся хищников. В картине про Маргариту Назарову главными героями решили сделать тигров. Съемочная группа серьезно опасалась за свое здоровье, однако смелая дрессировщица их успокоила. Ее больше волновала собственная роль в фильме: девушка боялась, что не справится с текстом или будет плохо смотреться в кадре.

Несмотря на все опасения, фильм получился замечательным: он имел грандиозный успех у зрителей и кинокритиков, а Маргариту возвел на вершину славы. Однако после в ее жизни стали происходить по-настоящему трагические события.

Травмы. Нищета. Забвение

Однажды Константин Константиновский, муж и партнер Маргариты, игрался с тигрицей Юлькой и она случайно запустила ему в голову когти. Врачи 8 дней боролись с воспалением мозга, но ничего не помогало. Константин умер от ран в возрасте 52 лет, оставив Назарову одну. Любящая жена больше года лечилась от нервного расстройства, после чего вернулась в профессию и продолжила ставить опасные номера. Однако это длилось недолго. На выступлении в Пензе тигр решил перепрыгнуть через Маргариту, оттолкнувшись от нее. Итог: поврежденные плечи, голова, спина и шея. Врачи запретили ей работать с животными, после чего Назарова уехала в Нижний Новгород, где жила на мизерную пенсию.

Денег, которое выделяло ей государство, хватало только на кусок хлеба и воду. Бывшая знаменитость не могла даже угощать чаем приходящих к ней журналистов и друзей. Многочисленные попытки финансовой помощи Маргарите были безуспешны: женщина решительно отказывалась от всего, считая это унизительным. В 1990-х годах она получала пенсию 400 рублей, а когда о нищете актрисы узнал Ельцин, ей стали выплачивать надбавку в размере 350 рублей. Этой суммы хватало на то, чтобы не умереть с голоду. До сих пор неизвестно, почему сын Назаровой, тоже успешный дрессировщик, не забрал ее к себе во Францию, где построил хорошую карьеру.

Маргарита Назарова умерла в 2005 году, в возрасте 78 лет. Последние годы ее мучили сильные головные боли — отголоски полученных в молодости травм. Соседи обнаружили дрессировщицу только на третий день после смерти: она лежала без дыхания на кровати в собственной квартире. Похороны проходили за счет правительства Нижегородской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк.