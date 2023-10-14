«Хорошо принят»: Роналду отказались пороть плетью после поцелуя в Иране?

Фото: Reuters / PEDRO NUNES

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В посольстве отрицают приговор для футболиста. Что именно сказали дипломаты?

В иранских СМИ активно распространилась информация о том, что футболист Криштиану Роналду получит 99 ударов плетью. А все из-за того, что спортсмен, еще месяц назад, обнял и поцеловал местную художницу с ограниченными возможностями Фатиму Хамами. Но посольство Ирана в Испании опровергло информацию о наказании.

Дипломатическое представительство написало в своей социальной сети X (бывшая Twitter) о том, что никаких судебных решений в адрес спортсменов с мировым именем в стране Персидского заливы выноситься не будет.

«Следует отметить, что Криштиану Роналду был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и вызвала восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны», — написали в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Криштиану Роналду грозит наказание за нарушение законов Ирана.