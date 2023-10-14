Дело в яйцах: ученые узнали, как эффективно улучшить здоровье
Ученые выяснили, что яйца помогают похудеть
Фото: www.globallookpress.com /Svetlana Vozmilova
Продукт помогает похудеть. Но это далеко не все.
Ученые из Университета Коннектикута и из исследовательского центра Йель-Гриффина выяснили про уникальное свойство яиц для человеческого организма. Результат эксперимента опубликовало издание Nutrients.
Исследование провели над 24 людьми, которые страдали высоким давлением и повышенным холестерином. Изначально всю группу посадили на растительную диету. Так прошел месяц. А затем каждому испытуемому разрешили съедать по два-три яйца в сутки. Результат удивил.
Ученые установили, что добавление яиц в растительную диету приводит к похудению и снижению холестерина. Также в ходе эксперимента удалось узнать, что у испытуемых оздоровились сосуды и сердце.
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