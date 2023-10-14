«Ситуация серьезная»: в Польше обеспокоены возможной гражданской войной

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Экс-президент страны считает, что стоит ждать беду. Но из-за чего она может прийти?

Бывший президент Польши Лех Валенса обеспокоен предстоящими парламентскими выборами в Польше. Ведь они могут спровоцировать гражданскую войну. Такое мнение политик высказал в интервью изданию Le Point.

«Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — заявил экс-глава государства.

Он также отметил, что подобная картина возможна и в других странах.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Польша открыто критикует Украину. Ведь Незалежную уже называют «утопленником, который тянет всех на дно». В стране уже введено эмбарго на украинское зерно, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Киеву еще более жесткими мерами, если тот будет пытаться жаловаться на Польшу тому же Евросоюзу.