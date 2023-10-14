Гусева с нежностью заговорила о Безрукове: «Я вижу счастливого мужчину»

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

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Съемки в «Бригаде» подарили актерам не только большую известность, но и открыли возможность узнать друг друга лучше.

С момента выхода на экраны культового сериала «Бригада» прошло уже больше 20 лет, а у ленты появляются новые поклонники, и зрители старшего возраста его по-прежнему с удовольствием пересматривают. Исполнители главных ролей, Сергей Безруков и Екатерина Гусева, надолго закрепились в памяти зрителей как пара. И по сей день не все преданные поклонники саги осознают, что любовь двух персонажей осталась на съемочной площадке.

За это время Безруков успел развестись с коллегой по цехой Ириной Безруковой и жениться на Анне Матисон, а сама Гусева сыграла больше двух десятков новых ролей, реализовалась как мать и жена. В преддверии юбилея Безрукова (18 октября народный артист отметит 50-летие) специально для 5-tv.ru актриса и партнерша по цеху рассказала, как сегодня относится к коллеге и что известно о его успехах.

Так, по словам Гусевой, только за последнее время, уже реализовав себя как счастливый муж и отец, Безруков прочувствовал всю свою ценность и согласился взять на себя больше ответственности.

«Сергей Витальевич счастлив! Я вижу счастливого мужчину, счастливого отца, востребованного актера, который взял на себя ответственность и возглавил театр. Сейчас в его подчинении есть начинающие артисты и именитые. Я рада за него и хочу, чтобы это счастье он сохранил и преумножил», — тепло отозвалась о коллеге она.

Ранее 5-tv.ru писал, что после совместной работы в «Бригаде» Гусева долго не соглашалась на совместные с Безруковым съемки.