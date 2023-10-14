«Очень много энергии»: ждать ли магнитные бури на выходных

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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Насколько сильной будет геомагнитная активность в субботу и воскресенье?

В ближайшие выходные, 14 и 15 октября, обещали сильные бури. Но такая информация оказалась недостоверной. Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН (Российская академия наук) Сергей Богачев информационному агентству РИА Новости.

«Сейчас на Солнце происходит временный спад активности. Если говорить простыми словами, то во время сентябрьской активности звезда потратила очень много энергии, и сейчас ей нужно время на восстановление. Соответственно, с начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее одной-двух недель, возможно, до конца месяца», — заявил ученый.

Специалист добавил, что пик активности у Солнца случается раз в 11 лет. Поэтому следующее подобное явление не стоит ждать раньше 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как пережить магнитную бурю.