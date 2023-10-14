Псевдолюди и Караганда французская: Волочкова вонзила нож в спину Джигурде и его жене

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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В медиасреде назревает грандиозный скандал с участием нескольких лиц.

Анастасия Волочкова давно дружит с Никитой Джигурдой. Именно шоумену балерина обязана поддержкой в самые сложные моменты жизни. Однако в ситуации, когда самому шоумену потребовалась помощь, Волочкова неожиданно вонзила ему нож в спину.

В семье Никиты Джигурды и Марины Анисиной назрел грандиозный скандал. Олимпийская чемпионка поймала мужа на измене, а тот, вместо того, чтобы вымолить прощение, профессионально переложил вину на директора, попутно уволив его.

Тут-то в ситуацию и вмешалась Волочкова. Вопреки ожиданиям Джигурды, балерина не только не поддержала его, но и пообещала трудоустроить Евгения у себя. Соответствующей аудиозаписью с деталями разговора поделился StarHit.ru. В своей пламенной речи Волочкова попыталась вразумить Джигурду в надежде, что тот одумается и вернет директора в семью, но закончилось все печально.

«Оглянись, посмотри, какие у тебя предложения по работе, и есть ли они? Нет. Никита, ты несправедливо позволил отнестись к человеку, который с тобой по жизни был 16 лет рядом. При всем уважении к Анис (Марине Анисиной — Прим.ред) твоей. Где она была 10 лет? В Караганде во французской! А Женя в то время, когда ее не было с тобой, защищал, предупреждал от разных моментов. Ты его недооценил. Это человек, с которым мы заработаем огромное количество денег. Прости, но я на стороне Жени», — сказала, как отрезала, она.

В свое время Джигурда, будучи близким другом Волочковой, поддерживал балерину в судах по делу о «елочке», заступался за подругу в конфликте с Большим театром. Сейчас шоумен хранит молчание, а на просторах интернета парочку уже поспешили обвинить в хайпе.

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговая заблокировала счета Анастасии Волочковой.