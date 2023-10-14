«Они не поймут»: наследство Юрия Антонова достанется его животным?

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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История уже знает примеры, когда завещание писалось на домашних любимцев. Поступит ли композитор также?

У народного артиста России Юрия Антонова есть дети. Но получат ли они его наследство? В своем особняке исполнитель держит огромное количество животных, которых очень сильно любит. Во время гала-ужина, посвященного старту голосования Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2024», корреспондент 5-tv.ru спросил у композитора, может ли достаться животным наследство артиста.

«Они не поймут меня, животные. Им все равно ничего не достанется, как бы я ни хотел. Много найдется желающих», — сказал артист.

Среди знаменитостей уже есть примеры, когда наследство было передано животным. Модельер Карл Лагерфельд завешал своей кошке Шупетт 200 миллионов долларов. Она живет как королева. У кошки есть две горничные, почти каждую неделю ее осматривает ветеринар, еще она имеет личный блог и собственный самолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больного Юрия Антонова увезли со сцены прямо с роялем.