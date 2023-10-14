В Венгрии не дали согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Будапешт принял такую позицию из-за дискриминационных по отношению к закарпатским венграм законах, принятых киевским режимом.

Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Европейский союз, пока киевский режим не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что принятие нового закона об образовании на Украине привело к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично. И это в Будапеште сочли неприемлемым.

Сийярто указал, что такой украинский закон противоречит не только европейским нормам, но и международным в целом.

«Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — сказал Сийярто в беседе с РИА Новости.

Глава МИД Венгрии указал, что начиная с 2015 года между двумя странами идет «перманентный конфликт по этому поводу».

Прежде в Венгрии также заявили, что не будут поддерживать Украину в международных делах, пока та не вернет права закарпатским венграм на своих территориях.

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