Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Неужели знаменитость больше не переживает о разводе с Сэмом Асгари?

К известной на весь мир певице Бритни Спирс приковано сейчас пристальное внимание. Исполнительница только недавно избавилась от опеки отца и начала жить своей жизнью — наверстывать упущенное в карьере и личной жизни. Казалось бы, все возвращается на свои места. Но семейное счастье было недолгим — недавно стало известно, что артистка после года брака разводится с Сэмом Асгари. Новость огорошила фанатов Бритни. Все боялись, что у нее снова произойдет срыв. Но западные папарацци заметили недавно звезду за ужином в компании колумбийского певца Малумы.

Как сообщает Page Six, артистка встретилась с коллегой в ресторане в Нью-Йорке. К ним также присоединился певец Джей Бэлвин.

«Все были в хорошем настроении. Бритни все время улыбалась и была счастлива вернуться в Нью-Йорк впервые за долгое время», — рассказал собеседник издания.

Однако, похоже, даже новости из прессы о счастливой Бритни не дадут выдохнуть ее фанатам. Артистка публикует в соцсетях откровенные видео — танцы в трусах. Казалось бы, безобидное занятие. Но в последнее время Спирс начала использовать опасные реквизиты. Например, ножи.

Как рассказывал 5-tv.ru, после этих танцев к певице пришли в гости полицейские. Чем закончилась беседа правоохранителей со звездой — читайте в нашем материале.