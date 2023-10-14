Данные не утекут: как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома Сегодня, 7:49 Виктория Алакоз 30 30 Двухфакторная аутентификация поможет защитить аккаунт на «Госуслугах»

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Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В век цифровых технологий мошенники для присвоения чужих денег активно используют интернет. Как не стать их жертвой?