Иван Охлобыстин освятил крест Олега Янковского во время съемок фильма «Царь»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Картина Павла Лунгина, в которой Олег Иванович сыграл митрополита Филиппа, оказалась последней в его жизни.

Актер, режиссер, писатель и сценарист, а также православный священник, отстраненный от служения в связи с возвращением к лицедейству, Иван Охлобыстин рассказал о последних съемках Олега Янковского. Он вспомнил, как освятил крест легендарного коллеги во время творческой встречи в Академии кинематографического и театрального искусства имени Михалкова, сообщает aif.ru.

«Мы снимались с Янковским в его последней, как оказалось, картине „Царь“, где он сыграл митрополита Филиппа. Это я режиссеру Лунгину Павел Лунгин. — Прим. ред.) предложил его на эту роль. Олег Иванович для меня с детства герой, именно он вдохновил во ВГИК поступать», — поделился Охлобыстин.

Как рассказал актер, у Янковского были «смутные представления» о религиозных канонах, он не знал, как правильно креститься и никогда не носил православного креста. На помощь пришел опытный коллега-священник. В день завершения съемок в Суздале случилось нечто неожиданное. Олег Иванович готовился уезжать, впереди его ждало обследование. И он захотел оставить себе нательный крест, который носил его персонаж в фильме. Крест был неосвещенный — реквизит.

«Я сказал: „Давайте освящу крест“. Почему-то мне захотелось для него это сделать. Иду в ночи в монастырь. Стучусь. И — мистика момента! Открывает инок. Ничего не спрашивает, ведет в храм, в алтарь. Дает облачение. Я освятил крест. И обратно. За Янковским уже машина пришла, он меня ждал, ругался… А через какое-то время выяснилось, что у него онкология, и довольно быстро он ушел», — вспоминал Охлобыстин.

Спустя время, продолжил актер, в храме, куда он постоянно ходит, провели реставрационные работы, расписали алтарь и повесили икону с изображением митрополита Филиппа. Он был известен обличением злодейств опричников Ивана Грозного. Несогласного с политикой царя священнослужителя лишили сана и сослали в тверской Отроч Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым, спустя годы Филиппа Московского причислили к лику святых.

«На службе я всегда стою на одном месте. Поднимаю глаза и вижу образ святого митрополита Филиппа. А ведь раньше там был пустой потолок! И я вспомнил про крест, про уход Янковского — как будто человек одной ролью отдал все долги», — заключил Охлобыстин.

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