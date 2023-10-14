Анита Цой честно о борьбе с депрессией: «Наступает на нас, но мы не сдаемся»

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Исполнительница признала, что ничем не отличается от других людей — ей тоже приходится держать себя в руках. Как? Секрет раскрыт.

Певица Анита Цой дала соотечественникам совет по сохранению психического здоровья, что особенно актуально осенью. По словам артистки, чувства абсолютной беспомощности перед внешним миром и другими людьми знакомо каждому. Растет тревога в сердце, потом начинаются проблемы со сном и вот уже не можешь встать с постели. Глядя в стеклянный потолок своей спальни, Анита Цой не зарывается поглубже под одеяло, а скидывает его с себя.

«Это чувство апатии и депрессии наступает на нас, но мы не сдаемся. Как только чувствую с утра, что встала не с той ноги, и небо хмурится… Я просто встаю и сразу даю себе закал бодрости, заряд — иду в спортивный зал или же включаю на всю музыку», — рассказала певица корреспонденту 5-tv.ru в ходе гала-ужина, посвященного старту голосования Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2024».

Методика Цой, может быть, и эффективная, но кто любит соседей, слушающих любимые песни на полной громкости? Порой страдают и близкие, которым приходится наблюдать за упадком и эдакой «шумной» борьбой. Но из нежности друг к другу в семье селебрити поддерживают, а не судят. А иногда в голову звезды приходит идея познакомиться с творчеством нового экстремального музыкального коллектива. Вокруг — затыкают уши.

«Я просто врубаю то, что мне сейчас даст новый толчок к интересным историям, эмоциям. Или могу наоборот — очень тихо позвонить родному человеку и сказать ему, что я его люблю. Этим родным человеком может быть любой человек — коллега из шоу-бизнеса, моя семья», — поделилась исполнительница.

Цой заключила — доброе слово или дело в адрес другого человека действует на душу благодетеля исцеляюще. Она чувствует, как жизнь к ней возвращается, а апатия оборачивается энергичной деятельностью благодаря окружающей радости. И появляются силы сделать новый день лучше предыдущего.

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