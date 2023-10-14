Забирает десять лет жизни: врач назвал главного «убийцу» организма

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Чему стоит уделить больше внимания, чтобы оставаться здоровым человеком?

Самый большой вред организму человека наносят лишние жировые отложения. Об этом заявил врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Специалист пояснил в своем Telegram-канале, что лишний вес может стать следствием ряда серьезных болезней — сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза, подагры, грыжи позвоночника и даже рака толстого кишечника.

«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на десять лет. Каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в продолжительность в жизни человека на один год», — рассказал Гадзиян.

Врач указал на необходимость следить за своей массой тела.

Прежде ученые из Университета Южной Австралии в ходе исследования выяснили, что миндаль весьма эффективен в борьбе с лишним весом и улучшает здоровье сердца. Главное полезное свойство миндаля для худеющих заключается в том, что орех отлично помогает регулировать чувство голода. Однако и здесь не стоит налегать на орех. Во всем нужно знать меру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как похудеть при сильном ожирении.