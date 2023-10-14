Умер экс-зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Печальную весть сообщили в МИД страны.
На 62-м году жизни скончался директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины», — с прискорбием сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что Кобринец ушел из жизни 12 октября. Причина смерти не названа.
Кобринец работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. Например, заместителем постоянного представителя РФ при Европейском союзе, замдиректора департамента международного сотрудничества правительства РФ. В 2019 году возглавил департамент общеевропейского сотрудничества МИДа.
Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ.