Средний чек в «Яндекс Такси» на поездки в Москве вырастет на 2-3%

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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С чем связано такое решение?

Средний чек в «Яндекс Такси» на поездки в Москве вырастет с 15 октября, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса.

Там пояснили, что совместно с таксопарками компания впервые за два года скорректировала тарифы на поездки в столице. Изменения помогут привлечь на линию больше водителей и компенсировать партнерам рост цен на обслуживание машин и их содержание.

«При этом тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2-3%», — сказали в компании.

На прошлой неделе в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что цены на услуги такси в большинстве регионов страны не изменились, выросли они лишь в некоторых субъектах и некритично — от 1 до 5%. Это как пояснили в ведомстве, является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таксистов хотят выгонять из дворов штрафами. Ровно 30 минут — именно столько времени стоянки во дворе предлагают для них установить.