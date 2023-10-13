Прилучный не платит алименты? Агата Муцениеце опять подала в суд на бывшего мужа

Актриса Муцениеце обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с Прилучного

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Спустя три года после громкого развода актеры продолжают спорить. Теперь не на камеры, а через адвокатов.

Актриса Агата Муцениеце снова обратилась в суд с иском против бывшего мужа Павла Прилучного, отца ее детей — десятилетнего Тимофея и семилетний Мии. Она уже выписывала экс-супруга из московской квартиры через суд, затем взыскивала издержки, а теперь намерена разрешить вопрос с алиментами. Неужели артист обделяет наследников после рождения малыша в новом браке? Или сумма кажется их маме недостаточной?

Муцениеце, по данным 5-tv.ru, подала иск 10 октября. На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы указана только категория дела — «О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей». Первая беседа состоится 9 ноября. Дальнейших разбирательств можно будет избежать, если стороны к этому времени сумеют договориться.

Бывшая жена не впервые решает споры с Прилучным через суд. mos-gorsud.ru

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Процесс сопровождался скандалом, актриса не раз обвиняла бывшего в злоупотреблении спиртным, агрессии, намекала даже на домашнее насилие. Однако ничто не помешало ему остаться отцом для Мии и Тимофея — регулярные встречи, интересные развлечения, совместные поездки за границу.

В 2022-м Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян. Они были знакомы давно, еще до развода актера работали вместе на съемках сериала «В клетке». Новая избранница нашла общий язык с детьми артиста, она часто бывает на их встречах, даже самостоятельно выводит в свет, пока мама и папа заняты. У Брутян и Прилучного подрастает сын Микаэль, он появился на свет в конце апреля.

Несмотря на благостную картинку в социальных сетях и счастливые фото Прилучного со всеми детьми и новой женой, Муцениеце недовольна. Как писал ранее 5-tv.ru, актриса обвинила бывшего мужа в халатности и назвала «отцом-холодцом».