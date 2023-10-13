Минюст РФ добавил в реестр иноагентов 12 человек

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Эти лица открыто выступают в поддержку властей Украины. Кто включен в список?

Министерство юстиции РФ расширило реестр иноагентов, добавив в него 12 человек. Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, среди них числятся бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев*, журналисты Айдер Муждабаев* и Ольга Романова*.

«В реестр иностранных агентов включены И. М. Волобуев*, В. В. Вотановский*, Е. В. Доможиров*, В. С. Жуковский*, С. В. Ковальченко*, А. М. Курманакаев*, Е. В. Малаховская*, А. И. Муждабаев*, О. Е. Романова*, Д. Б. Рудакова*, А. В. Рудой*, а также А. А. Сидельников*», — сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что вышеперечисленные лица открыто выступают в поддержку властей Украины. Также они негативно высказывались в отношении спецоперации и распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.

Практически все из них проживают за пределами Российской Федерации.

* — признан иноагентом в РФ