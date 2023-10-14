Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Следующие семь дней обещают быть интересными. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 октября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с бодрым началом и напряженным завершением. Если вы планируете важные дела, то выбирайте понедельник, вторник или четверг. А вот среда, пятница и воскресенье рискуют, скорее, принести разочарование.

Неделя проводит нас через коридор затмений — время осознаний, открытий. Время, когда наша интуиция говорит с нами. И важно ее слушать.

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Понедельник, 16 октября 2023 года

5-tv.ru

День Огненной Козы. Он обретает структуру «Небесный обман». В такой день хорошо работать над публичным имиджем, делать что-то повышающее свой авторитет или статус. Понедельник благоприятен для устройства на работу, а также исправления ошибок на работе, экзаменов.

Нельзя сказать, что энергии дня поддержат что-то великое вроде открытия бизнеса, свадьбы или закладки фундамента. А вот работа над ошибками — идеальное занятие на этот день. В конце концов, ошибки — более надежный путь к успеху, чем бесконечная похвала.

Совет: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Вторник, 17 октября 2023 года

5-tv.ru

День Каменной Обезьяны. Он обладает весьма позитивными характеристиками. В такой день можно праздновать свадьбу, открывать бизнес, закладывать фундамент, закатывать пир на весь мир. Вопросы недвижимости — приобретение или продажа — хорошо пройдут в такой день. Словом, энергии дня поддержат ваши начинания.

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.

Среда, 18 октября 2023 года

5-tv.ru

День Земляного Петуха. Такой день мы называем Днем разрушителя — он пытается противопоставить свои энергии году и терпит поражение. Поскольку год его перевешивает по силе, амплитуде вибраций.

Начинать ничего не стоит, а вот завершать — можно. Если хотите с кем-то расстаться раз и навсегда — это идеальное время.

Звезда болезней может дать искажения в результатах анализов, некорректные диагнозы. А вот, например, если на такой день наметить плановую операцию, то есть риск, что заживление будет идти сложнее и медленнее.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Четверг, 19 октября 2023 года

5-tv.ru

День Стальной Собаки. Тут мы вспоминаем, что находимся в самой середине коридора затмений. Стараемся избегать конфликтов и эмоциональных реакций. В такой день могут приходить вещие сны и тайные знаки — обращайте внимание на сигналы которые к вам приходят.

Для поиска медицинской помощи, переговоров и романтических встреч этот день подойдет. Рутина — тоже хорошо.

Больших дел энергии поддержать не смогут, поскольку индикатор дня «Установление» — мы начинаем, действуем постепенно, а не движемся сломя голову к финишу.

Совет: вам препятствуют люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Пятница, 20 октября 2023 года

5-tv.ru

День Серебряной Свиньи. Такой день идеален для очищения, уборки. Как в мыслях, так и в делах. Хорошо избавляться от того, что мешает двигаться дальше. Хорошо просто провести генеральную уборку. Кстати, этот день идеален для начала пути избавления от вредных привычек, от лишнего веса.

Энергии не дадут возможности поддержать хорошие переговоры, важные дела. К тому же, звезды в этот день складываются негативные. Старайтесь заниматься только тем, что действительно необходимо. А основной массив дел перенесите на более поддерживающие дни.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Суббота, 21 октября 2023 года

5-tv.ru

День Водяной Крысы. День с очень сильными водными энергиями, на него часто приходятся какие-то водные аварии, прорывы или казусы. Сам по себе он может быть и средний. Годится для подписания контрактов, инвестирования, сбора долгов. Но больших планов поддержать не сможет. Только обычные каждодневные дела.

Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

Воскресенье, 22 октября 2023 года

5-tv.ru

День Водяного Быка. Он обладает негативными характеристиками, не годится для старта важных дел. Лучше провести такой день тихо, спокойно и без рывков, чтобы впоследствии не расстраиваться.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

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