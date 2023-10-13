Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Большая часть населения страны одобряет деятельность главы государства.

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину превысил 78%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился со 2 по 8 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Результаты показали, что главе государства доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 80% опрошенных россиян заявили, что Путин лучше остальных политиков подходит на должность президента страны. Кроме того, как спокойного и порядочного человека его охарактеризовали 74% и 73% опрошенных, соответственно. А 86% жителей страны считают президента волевым и решительным.