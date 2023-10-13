«Динамики нет»: в каком состоянии находится госпитализированный Павел Баршак

Актер Павел Баршак находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актер попал в больницу после драки. Он находится под пристальным наблюдением врачей.

Звезда сериалов «Каменская» и «Убойная сила» Павел Баршак был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы после драки из-за женщины. Подробности о состоянии артиста стали известны 5-tv.ru.

Актер получил серьезную травму в минувшее воскресенье, 8 октября. В драке ему пробили грудную клетку, после чего артисту понадобилась экстренная медицинская помощь, актера срочно госпитализировали в одну из столичных больниц.

Как сообщает источник 5-tv.ru, близкий к ситуации, сейчас Павел Баршак находится под пристальным наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Положительной динамики нет, но и отрицательной тоже», — говорит источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал хронику событий, во время которых Баршак получил серьезную травму. По одной из версий, актера избили из-за ревности.