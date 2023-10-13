Сезон свадеб: Надежда Бабкина готовится к важному событию

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Чем удивит поклонников народная артистка России?

Надежда Бабкина в свои 73 года счастлива в любви и, как сообщает издание dni.ru, активно готовится к сезону свадеб.

Исполнительница народных песен призывает не верить слухам о кризисе в ее личной жизни и уверяет, что счастлива в любви. Впрочем, переживать артистке некогда, ведь совсем скоро состоится важное для нее событие: премьера спектакля «Снегурочка», о котором артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Как раз в день премьеры православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы, после которого традиционно начинается сезон свадеб. И, хоть пока Бабкина о новом замужестве не говорила, подготовка к предстоящему сезону в творческом плане идет полным ходом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость лица в 73 года. Что помогает певице поддерживать красоту?