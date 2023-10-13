Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления

Фото: Reuters / IHOR TABURETS VIA TELEGRAM

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По словам дипломата, наши бойцы уже давно перешли в активную фазу ведения боев.

Российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия практически по всему фронту на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат указал на то, что украинское контрнаступление давно закончено.

«Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченым», — сказал Небензя на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России загнали украинские войска в ловушку в Запорожской и Херсонской областях, скоро военные возьмут противника в котел.