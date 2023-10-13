МОК утвердил пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028 в США

Фото: www.globallookpress.com / Kenichiro Ogane

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Какие новые дисциплины будут представлены в Лос-Анджелесе?

Международный олимпийский комитет принял предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, включить в программу новые виды спорта. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

«Принято предложение оргкомитета по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», — сказал он.

Бах добавил, что поступали в МОК запросы о включении 16 дисциплин. Эксперты оценили их по трем критериям: нужны ли для них новые объекты, расширение квот или замена имеющихся видов спорта. В результате была принята только одна — пляжный спринт в гребле. Популярность крикета сейчас растет по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России.