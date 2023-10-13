Путин призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке
Фото, видео: Reuters / NIC BOTHMA; 5-tv.ru
Президент России предложил помощь в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Россия может помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, учитывая дружеские связи с Израилем, и многолетние тесные связи с Палестиной, сказал президент Владимир Путин на пресс-конференции, которая началась после саммита глав СНГ в Бишкеке.
Российский лидер отметил, что недопустимо ставить под угрозу мирное население.
«Далеко не все ХАМАС поддерживают, кстати говоря, далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей», — отметил президент.
По его словам, жертвы среди гражданского населения абсолютно неприемлемы, тем более, что в секторе Газа проживает два с лишним миллиона человек.
Ранее в ливанской «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля, пишет 5-tv.ru.