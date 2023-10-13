«Сообразили на троих»: Путин рассказал, как отпраздновал свой день рождения
Ольга Ветрова 1 685 0
Путин отметил свой день рождения с Токаевым и Мирзиеевым
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Владимир Путин отпраздновал свой день рождения 7 октября.
Президенту России отметил свой день рождения 7 октября исполнился 71 год. Как отметил праздник, Владимир Путин рассказал журналистам в рамках пресс-конференции в Бишкеке 13 октября, в пятницу.
Владимир Путин рассказал, что отпраздновал свой день рождения с президентами Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«Они остались на седьмое число, на обед. Ну, мы с ними втроем посидели, втроем. Сообразили на троих», — поделился с журналистами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о редких зарубежных поездках.