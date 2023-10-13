Путин: американские СМИ часто искажают действительность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chan Long Hei; 5-tv.ru

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По его словам, пресса США может научить только нехорошему.

Американские СМИ часто искажают действительность и могут научить только нехорошему. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Так, представитель «Известий» задал вопрос касаемо авиабазы в Канте, играющую важную роль для России. В американской прессе на фоне последних новостей пишут, что техники там якобы нет из-за спецоперации на Украине.

«Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много часто искажают действительность, достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских СМИ. Они вас нехорошему научат», — сказал на это президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета.