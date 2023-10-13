В ливанской «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля
Фото: Reuters / Marwan Naamani
Выйдет ли движение на поле боя? И что его руководство думает о конфликте?
Призывы оставаться в стороне от войны между Израилем и Палестиной не имеют эффекта для военизированной организации Ливана «Хезболла», которая уже готова вступить в конфликт. Соответствующее заявление сделал замглавы группировки Наим Касем сторонникам движения в Бейруте.
«Закулисные звонки нам со стороны великих держав, арабских стран, посланников Организации Объединенных Наций, прямо или косвенно призывающих нас не вмешиваться, не будут иметь никакого эффекта», — приводит его словам Reuters.
Ливанская организация отлично знает свои обязанности, добавил Касем и подчеркнул: «Мы готовы, полностью готовы».
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.
В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о последствиях из-за использования тяжелой техники в Газе.