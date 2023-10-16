«Без веры очень сложно жить»: Барановская всегда носит в сумочке маленькую икону

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV; 5-tv.ru

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Телеведущая может обратиться к небесным силам прямо посреди улицы.

Юлия Барановская всегда носит в сумочке маленькую икону. О значении религии в ее жизни телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Страсти по Матвею».

В современном мире, когда наука и передовые технологии заняли весомое место в обществе, для многих молодых людей вера и церковь ушла на второй план. Однако такой позиции не придерживается Юлия Барановская.

«Без веры очень сложно жить, на мой взгляд, абсолютно точно. И да, я хожу в церковь. <…> Для меня храм может быть в любом месте. Это может быть маленькая крошечная часовенка и просто икона, которая стоит у тебя дома. Для меня это тоже своего рода храм, понимаете?» — объяснила телеведущая.

Чтобы обратиться к высшим силам, Барановской, по ее словам, необязательно посещать храм.

«А, может быть, вообще просто на улице, но когда очень нужно обратиться к небесам за помощью, я это сделаю. <…> Это происходит все в моменте», — рассказала телеведущая.

По признанию Барановской, у нее есть икона, которую она носит всегда с собой в сумочке. Какой святой лик изображен на иконе, или же какие события библейской истории отражены на ней, телеведущая раскрывать не стала.

«Я могу забыть переложить из сумки в сумку зеркало, помаду, ключи от дома — все что угодно. Но икону я никогда не забуду переложить», — поделилась телеведущая.

Однако не всех религиозных традиций Барановская придерживается. Например, на данный момент времени она не готова соблюдать пост.

«Пост — это прежде всего очищение души, а не просто ты не ешь мясо, или молочное, или еще что-то. Пост — это про все. <…> В той жизни и в том ритме жизни, в котором я живу, я еще, наверное, не пришла к тому, чтобы держать пост по-настоящему», — объяснила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская порассуждала о возвращении к бывшему и любви.