Боятся рассказать: ТОП звезд, столкнувшихся с расстройством пищевого поведения

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У каждого человека бывают стрессовые ситуации, которые заводят в тупик. Но как оттуда выбраться?

Некоторые представители шоу-бизнеса боятся рассказывать публике о проблемах со здоровьем. Если проанализировать, то окажется, что большая часть из них — и в России, и за рубежом — страдала от расстройства пищевого поведения. Правда, глядя на звезд, боровшихся с проблемой, сразу не скажешь, что что-то было не в порядке.

Тейлор Свифт

Певица открыто рассказала о том, как боролась с РПП. Певица отметила, что заболевание было спровоцировано некоторыми комментариями по поводу ее внешнего вида. В некоторые дни Тейлор ничего не ела, а в другие записывала все, что съедала. Тейлор болела около года — с 2014 по 2015 год. В итоге она смогла справиться с недугом и надеется, что ее история поможет другим людям, пишет 7Дней.ru.

Деми Мур

Актриса попадала в больницу с диагнозом «анорексия». Деми страдала РПП, но не могла справиться с болезнью самостоятельно. Несколько лет звезда и вовсе отрицала необходимость лечиться. Во время реабилитации Мур не общалась с внешним миром и не смотрела на весы. Сейчас звезда уверена, что полностью избавилась от проблемы.

Алена Шишкова

Не так давно модель Алена Шишкова призналась, что последние несколько лет сражается с серьезными заболеваниями — РПП и булимия. Девушка отметила, что она долгие месяцы пыталась набирать вес, но вся еда, которую она потребляла, в конце концов, выходила из нее. Алене даже пришлось лечь в специальную клинику, чтобы справиться с заболеванием.

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