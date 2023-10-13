Цена на бензин в России стала снижаться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru

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Снижение цены вызвала проверка ценообразования со стороны ФАС РФ.

Стоимость бензина в России стала снижаться.

Так, в Хабаровском крае, 92-й стал дешевле на два рубля, а 95-й — на рубль. Владельцы заправок стали менять ценники после проверки ФАС.

Специалисты проследили всю цепочку от завода до розницы. По фактам необоснованного завышения цен возбудили десятки дел. В частности, в Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС.