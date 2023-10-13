Цена на бензин в России стала снижаться
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru
Снижение цены вызвала проверка ценообразования со стороны ФАС РФ.
Стоимость бензина в России стала снижаться.
Так, в Хабаровском крае, 92-й стал дешевле на два рубля, а 95-й — на рубль. Владельцы заправок стали менять ценники после проверки ФАС.
Специалисты проследили всю цепочку от завода до розницы. По фактам необоснованного завышения цен возбудили десятки дел. В частности, в Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС.