Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером

Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru

Предметом переговоров стала палестинская группировка ХАМАС и стабилизация ситуации в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Во время визита в Иорданию они обсудили совместные шаги по стабилизации ситуации между Израилем и ХАМАС.

Радикальная группировка набрала военную мощь и стала серьезной угрозой на Ближнем Востоке.

В четверг Блинкен прибыл в Израиль и провел переговоры с премьером страны Биньямином Нитаньяху.