Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером
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Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru
Предметом переговоров стала палестинская группировка ХАМАС и стабилизация ситуации в регионе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Во время визита в Иорданию они обсудили совместные шаги по стабилизации ситуации между Израилем и ХАМАС.
Радикальная группировка набрала военную мощь и стала серьезной угрозой на Ближнем Востоке.
В четверг Блинкен прибыл в Израиль и провел переговоры с премьером страны Биньямином Нитаньяху.
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