В Киеве пожаловались на нежелание украинцев защищать свою страну

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Как власти реагируют на такое настроение населения? Будут ли применяться меры?

В Незалежной фиксируется много попыток граждан избежать мобилизации. Причем речь идет о сотнях тысяч украинцев. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова в эфире телеканала «Рада».

«Люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации, необходимости защищать свою страну… Это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», — сказала она.

Калмыкова добавила, что в настоящий момент киевский режим готовит изменения в нормативно-правовые акты для урегулирования такой ситуации.

Будет ли в России вторая волна мобилизации в 2023 году?

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступления.