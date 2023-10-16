«Запускаются какие-то эндорфины»: как экс-солист «На-На» поддерживает иммунитет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Осенняя хандра может нагрянуть в дом Владимира Левкина, но у него есть понимание того, как не свалиться в апатию.

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин и его супруга Марина Ичетовкина рассказали, как поддерживать физическое и ментальное здоровье в осенний период. Своими секретами звездная пара эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики снимают кино».

Как рассказала жена экс-солиста музыкального коллектива «На-На», для поддержания иммунитета они всей семьей пьют витамины и едят много овощей.

«Нужно есть фрукты, овощи в сезон. Вот сейчас начинается сезон хурмы, значит ее нужно есть. Далее начнется сезон граната, потом мандарины пойдут, надо будет на мандарины налегать. И все будет хорошо», — убеждена Марина Ичетовкина.

По признанию звездной пары, осенняя хандра может нагрянуть и в их дом, но у них есть понимание того, как не свалиться в апатию.

«Депресняк бывает у каждого, и необязательно осенью. По большому счету выходить из него надо очень просто: собраться, встать и что-то начать делать», — уверен Владимир Левкин.

Как добавляет Марина Ичетовкина, посещение концертов также является отличным способом избавиться от депрессивных мыслей.

«Если после концерта человек вышел в хорошем настроении и улыбнулся, у него так или иначе запускаются какие-то эндорфины в организме, и вот эта хандра уходит. Поэтому я всем рекомендую осенью принимать витамины, гулять и ходить на концерты», — считает супруга экс-солиста группы «На-На».

Ранее 5-tv.ru писал, что Левкин рассказал об их с женой концертах для военных.