Сухогруз с украинским зерном столкнулся в Мраморном море с шедшим из РФ судном

В Мраморном море произошло столкновение двух сухогрузов, перевозивших зерно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генуправлении береговой охраны Турции. Фотографии с последствиями столкновения опубликованы в Сети.

Сухогруз HAJE HALIMEH длиной 122 метра с пшеницей шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Возле острова Мармара он столкнулся с 169-метровым судном ASOMATOS с зерном. Второй шел из российского порта Кавказ в израильский Ашдод.

İzmail’den Valencia’ya gitmekte olan HAJE HALIMEH isimli buğday yüklü kuru yük… pic.twitter.com/1UqX9BKOBM