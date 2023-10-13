Главная трасса автодрома «Игора Драйв» станет доступна всем автолюбителям
Главная трасса автодрома «Игора Драйв» станет доступна всем автолюбителям
Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Любой автомобилист России может попробовать себя в качестве пилота настоящей гонки.
Российский автодром «Игора Драйв» предлагает автомобилистам попробовать себя в качестве пилота на главной шоссейно-кольцевой трассе, где проходят самые статусные гонки. Соревнования для автолюбителей пройдут 21 октября.
Одна из самых скоростных трасс России предоставляет уникальную возможность для автомобилистов. Принять участие в гонке можно будет на своей машине. Автолюбителей ждут соревнования на регулярность движения и автомобильный слалом — скоростное маневрирование. Участвовать можно на любой машине, модель и марка не имеют значения.
В соревнованиях на регулярность движения необходимо будет пройти три зачетных круга. Ехать можно быстро или медленно, главное показать максимально одинаковое время прохождения. Победителем станет тот, у кого разница времени прохождения зачетных кругов окажется наименьшей. Время будет измеряться электронной системой хронометража с точностью до 0,001 секунды. Скорость движения при соблюдении правил безопасности не ограничена.
Далее автомобилистам предстоит продемонстрировать фигурное вождение и пройти сложную трассу слалома за минимально возможное время, точно следуя предписанному схемой маршруту и не сбив ограничительные конусы и вешки.
Участники соревнований получат незабываемые эмоции и уникальные навыки вождения. Повороты различной сложности, захватывающие перепады высот и удлиненный прямик — оценить достоинства Шоссейно-кольцевой трассы самого современного Автодрома страны смогут все автолюбители. Победитель и призеры будут награждены кубками и дипломами.
В соревнованиях могут принять участие:
- мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «В».
- спортсмены в возрасте от 15 лет, имеющие гоночную лицензию не ниже категории «Е» РАФ.
Стоимость участия 3 500 рублей. Подать заявку и оплатить стартовый взнос можно на официальном сайте автодрома.