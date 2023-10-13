Главная трасса автодрома «Игора Драйв» станет доступна всем автолюбителям

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Любой автомобилист России может попробовать себя в качестве пилота настоящей гонки.

Российский автодром «Игора Драйв» предлагает автомобилистам попробовать себя в качестве пилота на главной шоссейно-кольцевой трассе, где проходят самые статусные гонки. Соревнования для автолюбителей пройдут 21 октября.

Одна из самых скоростных трасс России предоставляет уникальную возможность для автомобилистов. Принять участие в гонке можно будет на своей машине. Автолюбителей ждут соревнования на регулярность движения и автомобильный слалом — скоростное маневрирование. Участвовать можно на любой машине, модель и марка не имеют значения.

В соревнованиях на регулярность движения необходимо будет пройти три зачетных круга. Ехать можно быстро или медленно, главное показать максимально одинаковое время прохождения. Победителем станет тот, у кого разница времени прохождения зачетных кругов окажется наименьшей. Время будет измеряться электронной системой хронометража с точностью до 0,001 секунды. Скорость движения при соблюдении правил безопасности не ограничена.

Далее автомобилистам предстоит продемонстрировать фигурное вождение и пройти сложную трассу слалома за минимально возможное время, точно следуя предписанному схемой маршруту и не сбив ограничительные конусы и вешки.

Участники соревнований получат незабываемые эмоции и уникальные навыки вождения. Повороты различной сложности, захватывающие перепады высот и удлиненный прямик — оценить достоинства Шоссейно-кольцевой трассы самого современного Автодрома страны смогут все автолюбители. Победитель и призеры будут награждены кубками и дипломами.

В соревнованиях могут принять участие:

мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «В».

спортсмены в возрасте от 15 лет, имеющие гоночную лицензию не ниже категории «Е» РАФ.

Стоимость участия 3 500 рублей. Подать заявку и оплатить стартовый взнос можно на официальном сайте автодрома.