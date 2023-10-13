Ослепительная молодость: как сейчас выглядят главные красавицы советского кино

Фото: Кадр из х/ф «В поисках капитана Гранта ». Режиссер: Станислав Говорухин, 1995 г.

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Эти актрисы повально влюбляли в себя мужчин, а женщины хотели быть на них похожими. Как сегодня изменилась их внешность?

Далеко не все красавицы советского и российского кино, блиставшие в разное время на экранах страны, смогли сохранить с годами привлекательность.

Уже в молодости на этих прекрасных актрис заглядывались мужчины, а женщины повально копировали их образы, а с годами этим артисткам и вовсе удалось найти ключ к безграничной молодости. Как изменились героини культовых советских кинолент — в материале 5-tv.ru.

Елена Соловей (Ольга из к\ф «Раба любви»)

Кадр из х/ф « Раба любви». Режиссер: Никита Михалков, 1975 г.

Актриса Елена Соловей стала известна на всю страну благодаря Никите Михалкову. Знаменитый режиссер снял актрису в своей картине «Раба любви», которая тут же пополнила список нетленной классики кинематографа.

С тех пор словосочетание «раба любви» закрепилось за артисткой как второе имя, а сама Соловей получила негласной прозвище главной музы Михалкова. Сразу после съемок режиссер сознался: он давно не испытывал такого восторга от внешности перспективной актрисы: настолько колоритными и выделяющимися были ее черты лица, пишет KP.RU.

Сразу после съемок у Михалкова Соловей буквально забросали предложениями о работе. Однако вопреки чаяниям всех режиссеров, актриса в 1991 году уехала в США — там получал лечение ее тяжелобольной супруг — художник-постановщик Юрий Пугач.

Вплоть до 2019 года Пугач лечился у лучших врачей, но победить болезнь они не смогли. Возвращаться в Россию после смерти супруга Соловей не захотела.

В феврале актриса отметила 76-летие, но на свой возраст сегодня она не выглядит. За рубежом знаменитость преподает актерское мастерство и сознается, что общение со студентами дарит ей вторую молодость.

Тамара Акулова («Бедная Маша» и «В поисках капитана Гранта»)

www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Кадр из х/ф «Бедная Маша». Режиссер: Николай Александрович, 1981 г.

Дебютной для совсем юной Тамары Акуловой стала роль в фильме «Верой и правдой». Спустя два года актриса сыграла свою первую главную роль в картине «Бедная Маша», а оглушительный успех получила благодаря картине «В поисках капитана Гранта».

Уже после выхода на экраны приключенческой картины Тамару Акулову назвали одной из первых красавиц Советского Союза: общественность предрекала знаменитости головокружительный успех. Но с наступлением 90-х Акулова исчезла с экранов.

Несколько лет знаменитость сидела без ролей и без денег. Чтобы хоть как-то поправить семейное положение, Акулова начала преподавать актерское мастерство.

Обучение студентов азам профессии затянулось на десять лет: только в 2001 году Акулова смогла вернуться на ТВ и снялась сразу в нескольких фильмах. При этом 25 марта актрисе исполнилось 66 лет, но на свои годы знаменитость не выглядит. Единственное, что выдает в ней возраст — очки, которые красавица-знаменитость носит, чтобы лучше видеть.

Татьяна Клюева («Варвара-краса, длинная коса»)

Кадр из х/ф «Варвара-краса, длинная коса». Режиссер: Александр Роу, 1969 г.

Татьяна Клюева — красавица-актриса, своей оглушительной славой обязанная роли Варвары в сказочном фильме Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Знаменитость полностью повторила судьбу не менее популярных коллег: прямо на пике карьеры Клюева приняла решение отказаться от съемок в кадре — над ней давлела популярность.

Всю себя после официального ухода из кино Клюева посвятила супругу, капитану дальнего плавания Дмитрию Гагину. Ради карьеры мужа Клюева переехала из Москвы в Подмосковье, там же она родила сына, которого назвала Яном.

С супругом красавица-актриса была рядом и в горе, и в радости: в октябре 2021 года капитана дальнего плавания не стало после тяжелой болезни. Знаменитость, по ее собственным словам, оказалась практически на грани выселения из собственной квартиры.

Вот уже больше года актриса судится с единственным сыном за право сохранить за собой недвижимость. При этом 25 августа советская красавица отметила 72-летие.

Светлана Тома («Табор уходит в небо»)

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Кадр из х/ф «Табор уходит в небо». Режиссер: Эмиль Лотяну, 1976 г.

Культовая советская драма молдавского кинорежиссера Эмиля Лотяну, вышедшая на экраны в 1976 году, превратила молодую актрису Светлану Тому в самую настоящую звезду. Мужчины массово влюблялись в обаятельную актрису с бешеной энергетикой.

Помимо открывшего ее талант Лотяну, впоследствии Тома снималась и у других знаменитых режиссеров, успешно объездила всю страну с романсами и получила негласной звание одной из самых успешных актрис того времени. Грандиозная карьера превратилась в пыль в 90-е годы.

Тогда многие актеры столкнулись с серьезным финансовым и творческим кризисом. Какое-то время колоритную актрису спасала работа в театре, но позже Тома все же приняла решение официально завершить карьеру в кадре.

На сегодняшний день Тома — нечастый гость светских мероприятий. Три года назад «цыганка Рада» переболела коронавирусом, из борьбы с которым смогла выйти победительницей.

В мае знаменитость отметила 76-летие. О возрасте звезды советского кино напоминают разве что небольшие морщинки в уголках глаз.

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