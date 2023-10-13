О патриотизме, власти и смерти: слова Марка Захарова, которые заставляют задуматься

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Великому режиссеру 13 октября исполнилось бы 90 лет.

Народный артист СССР Марк Захаров, воспитавший не одно поколение актеров, по праву считался автором афоризмов, наполненных мудростью и глубоким смыслом. Режиссер размышлял о жизни и смерти, любви и ненависти. Издание KP.RU вспомнило самые яркие из его высказываний.

Воздействие на подсознание человека

Сегодня, 13 октября, Марку Захарову могло бы исполниться 90 лет. Артист считал режиссуру делом всей своей жизни и, конечно, часто говорил о том, что подразумевает под собой настоящая работа режиссера.

«Режиссура — система созидания того, чего не знает Бог. В еще более грубом, глобальном и даже космическом аспекте режиссура есть строительство принципиально новой собственной динамической конструкции, до конца не подвластной логике зримых событий, обладающей гипнотической заразительностью с очень сильным воздействием на подсознание человека. Театр использует определенные дозы гипноза», — делился режиссер.

Плыть против течения

Говоря про славу и власть, Марк Захаров приводил в пример финал своего спектакля «Фальстаф и принц Уэльский».

«Слава заставляет любого человека (вне зависимости от того, артист он или, скажем, политический деятель) двигаться против течения. И если он этого не делает, то быстро борзеет и становится самодуром. Когда анализируешь природу власти, понимаешь, как вообще возник фашизм, ведь ужас заключался в том, что Гитлер овладел волей и настроением народа — подавляющее большинство его поддерживало», — говорил режиссер.

Народная нелюбовь

Марк Захаров считал: зачастую человек, который добивается благосостояния, в глазах народа выглядит как некий враг, который должен «подлежать уничтожению». Вероятной причиной такой нелюбви режиссер называл обыкновенную зависть.

«Россиянин вызывает у своих сограждан законную симпатию только в том случае, если он беден как церковная крыса и перебивается с хлеба на квас», — отмечал Марк Анатольевич.

Интимное чувство

Режиссер был уверен, что настоящий патриотизм проявляется не словами, пусть даже громкими и красивыми, а делами и поступками.

«Патриотизм — чувство интимное, как и отношения с верой», — говорил народный артист.

Про историческую ненависть

Марк Захаров подчеркивал, что ненависть и нежелание идти на диалог с властью заложено в ментальности российского народа.

«Если ты настоящий интеллигент, ты должен власть ненавидеть, а вот как Пушкин, то карикатуры, то шаржи, то какие-то эпиграммы, а потом общаться с государем, да еще как-то всерьез, да еще с удовольствием, вот этого допускать ни в коем случае нельзя. Это одна из химер нашего сознания, нашей ментальности», — считал режиссер.

Очищение смертью

Также Марк Захаров считал, что приближение смерти вызывает и обостряет чувство национального самосознания и памяти.

«В людях происходит своеобразное очищение, рождается потребность освободиться от суетных комплексов, обрести мир и душевную гармонию с далекой российской землей», — говорил народный артист.

Любовь зрителей

Марк Захаров подарил стране такие киношедевры как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Белое солнце пустыни» и многие другие. Реплики героев фильмов разбирали на цитаты, многие из них, как говорится, ушли в народ. А, согласно опросу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», чаще всего россияне цитируют героев фильма «Формула любви».

Лидеры крылатых фраз из фильмов Марка Захарова:

«Хочешь большой, но чистой любви?»

«Голова — предмет темный и исследованию не подлежит»

«Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

«Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять?»

«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны»

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Александра Захарова переживает утрату отца.