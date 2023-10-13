Лукашенко на саммите СНГ встал не туда и вспомнил фразу Ельцина «не так сели»

Лукашенко на саммите СНГ встал не туда и вспомнил фразу Ельцина

Фото, видео: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитые слова белорусский лидер сказал, пожимая руку коллеге из Киргизии.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко произнес знаменитую фразу первого президента России Бориса Ельцина. 5-tv.ru публикует видео с этим моментом.

Во время фотографирования на саммите СНГ в Бишкеке Лукашенко обменялся рукопожатием с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Однако в этот момент они встали слишком близко к прессе, поэтому их попросили отойти подальше.

«Не туда встали. Как говорил классик, не так сели», — сказал Лукашенко, отходя вместе с Жапаровым в другое место для удачных фотографий.

Фразу «не так сели» Ельцин произнес в мае 1999 года во время заседания оргкомитета по подготовке встречи третьего тысячелетия, когда вице-премьер Сергей Степашин занял не то место. Тогда президент сказал ему пересесть поближе к премьер-министру.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ. В мероприятии примет участие и президент России Владимир Путин. Он прилетел в Киргизию накануне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Жапаров провели переговоры.