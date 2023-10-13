Беспрецедентный приговор: за что в СССР казнили 15-летнего подростка

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Высшая мера наказания для малолетнего преступника стала первой и единственной в истории судебной практики Советского Союза.

Единственным прецедентом в истории судебной практики СССР стал смертный приговор для несовершеннолетнего преступника Аркадия Нейланда. За что 15-летний житель Ленинграда получил высшую меру наказания — читайте в материале 5-tv.ru.

Короткое детство будущего убийцы

Нейланд родился в семье рабочих в 1949 году в Ленинграде. Отчим бил ребенка, и мальчик постоянно убегал из дома.

В семь лет он попал на учет в детскую комнату милиции, в 12 его исключили из школы за воровство. Затем молодой человек пошел работать на «Ленпищмаш», где также неоднократно его ловили на кражах.

На улице подросток вел себя не лучше: приставал к женщинам, однажды избил прохожих кастетом, залезал в квартиры и крал имущество. Попавшись на одной из подобных вылазок, Аркадий сбежал, и, как позже сам признавался, решил «жестоко отомстить».

Он считал, что ему «ничего не будет». Дело в том, что Нейланд на тот момент был несовершеннолетним.

Страшное преступление

Подробности убийства, за которого малолетнего преступника приговорят к высшей мере наказания, сообщает издание «МК» со ссылкой на судебные документы. Согласно досье, вооружившись топором, 14-летний Нейланд в январе 1964 года позвонил в квартиру на улице Сестрорецкой.

Внутри находились 37-летняя домохозяйка и ее трехлетний сын Георгий. Подросток сначала зарубил топором женщину, нанеся более 17 ударов, а потом накинулся на малыша.

Чтобы соседи не услышали крики, Нейланд включил на полную громкость магнитофон. Совершив убийства, он поджег квартиру и скрылся.

Судебный прецедент

Нейланда задержали через несколько дней и поместили в изолятор «Кресты». На первых же допросах подросток признался в содеянном и активно помогал следствию.

Раскаяния не выказывал, немного жалел убитого ребенка, но считал, что «другого выхода все равно не было». А еще Нейланд был уверен — из-за возраста серьезного наказания для него не будет.

В те годы действительно было запрещено применение смертной казни к преступникам до 18 лет, а также старше 60. Однако 17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, разрешающее приговаривать малолетних преступников к высшей мере.

И в марте этого же года суд выносит беспрецедентный вердикт, приговорив Нейланда к смертной казни через расстрел. Это наделало много шума не только в Советском Союзе, но и во всем мире.

И, конечно, стало полной неожиданностью для подростка, уверенного, что сурового наказания удастся избежать. В мотивировочной части решения говорилось об исключительной жестокости совершенного им преступления — в итоге Нейланд был расстрелян 11 августа 1964 года в Ленинграде.

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