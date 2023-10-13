«Чертова» пятница, 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

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В эту магическую дату оккультные специалисты советуют быть особенно осторожными — не стоит волновать потусторонние силы.

«День неприятностей» — пятница 13-е — в 2023 году выпадает на октябрь и январь. Эта дата неизменно сопровождается множеством суеверий и запретов.

Нарушение хотя бы одного из них, как считается, ведет к череде неприятностей, которые будут преследовать «несмышленыша» еще несколько дней после даты Х. Чего точно не стоит делать в пятницу, 13-е, каких ритуалов следует избежать, а на что наоборот лучше сделать упор — читайте в материале 5-tv.ru.

Издавна считается, что пятница, 13-е, — несчастливый день. В 1307-м французский король Филипп IV собрал рыцарей ордена на городской площади для пыток, а после казнил их.

Магистр тамплиеров проклял монарха и собравшихся на казни 13-го числа: с тех пор эта дата окутана мистикой. Оккультные специалисты не советуют менять в этот день свою жизнь и принимать ключевые решения.

От каких вещей и поступков стоит воздержаться в этот день?

Не стоит садиться за руль в пятницу, 13-е. Причем речь идет не только о бытовых поездках, но и о путешествиях. Оккультные специалисты и маги уверены: в этот день и дорога, и отдых будут омрачены неприятными впечатлениями и мелкими неурядицами.

Мытье и стрижка ногтей также попадают в список нежелательных процедур в этот день. Считается, что вместе с эпителием вы лишаетесь защиты от ангелов.

Категорически запрещено в этот день садить и пересаживать растения. Еще наши предки верили, что в пятницу, 13-е, цветы «наловят» темной энергии и вскоре погибнут, пишет Дзен-канал портала Amic.

В «чертову пятницу» категорически запрещено занимать и одалживать деньги. В первом случае вы рискуете надолго стать должником, а все попытки наладить финансовое положение будут тщетны. Во втором случае высока вероятность никогда больше не увидеть одалживаемые деньги.

Категорически не стоит проводить в этот день собеседования, искать новую работу и увольняться со старого места. Маги и чародеи с древних времен верили, что столь радикальными поступками человек может заполучить клеймо неудачника на 13 лет вперед.

Перед сном в ночь на пятницу, 13-е, нельзя долго глядеться в зеркало, потому что можно было навлечь на себя неудачу, а еще и проклясть весь род на десятилетия. Если же в гладь отражения все же пришлось заглянуть, то ни в коем случае нельзя допустить ни одной грустной или злой мысли. В иных случаях велик риск навлечь на себя беду, отвести которую человек не сможет несколько лет.

В этот день нельзя играть свадьбы. Считается, что пятница, 13-е, на десятилетия превратит брак в страдания.

В пятницу, 13-е, ни в коем случае нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы. Велик риск никогда туда не вернуться.

А что можно в роковую пятницу, 13-е?

Вопреки всеобщему убеждению, в этот день вполне реально привлечь в семью финансы. Нумерологи убеждены: пятнице, 13-е, соответствует число четыре, символизирующее собой достаток.

Рано утром в день всеобщего невезения встаньте у зеркала и от трех до четырех минут расчесывайте волосы, повторяя слова: «Деньги приходят ко мне быстро — наилучшим для меня образом. Да будет так!» Верящие в этот обряд уверяют, что произнесенные слова способствуют бонусам от продаж, премии или случайной находке в виде большой суммы денег.

В этот день тарологи и провидцы советуют больше времени уделять семье. Уютные застолья в совокупности с любимым занятием помогут пережить роковую дату быстрее.

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