В Париже и Вене прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины

Фото, видео: Reuters / SARAH MEYSSONNIER; 5-tv.ru

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Митинги разогнала полиция, есть задержанные.

В Вене попытались устроить масштабное шествие в поддержку Палестины. Демонстрантов не остановил даже запрет австрийских властей. Более 500 человек скандировали анти-израильские лозунги и несли по улицам зеленые флаги. Полиция призывала протестующих покинуть площадь, но пыл демонстрантов было не унять. Тогда силовики окружили толпу и приступили к разгону.

Но наиболее ожесточенные столкновения произошли во Франции. Несмотря на запрет со стороны властей, люди в нескольких городах вышли на улицы, чтобы поддержать Палестину. В Париже толпу разгоняли водометами и слезоточивым газом. Несколько десятков человек задержаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция официально поддержала Израиль.