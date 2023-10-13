Массовые столкновения палестинцев с патрулями прошли в израильских городах

Фото, видео: Reuters / IDF; 5-tv.ru

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Палестинцы нападают на израильские патрули с камнями и фейерверками, власти раздают израильтянам оружие.

В разделенном на два лагеря Иерусалиме не прекращаются уличные столкновения.

Стрельба этой ночью не утихала и в других городах на Западном берегу Иордана, а также в арабских поселениях на границе с Палестиной, местные жители оказывают жесткое сопротивление патрулям израильской армии.

Пока палестинцы используют фейерверки и камни, власти еврейского государства раздают местным израильтянам оружие. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир был замечен на Западном берегу, он привез автоматы и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа.