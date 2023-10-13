Затянут с головой: лучшие аниме-сериалы 2023 года

Фото: Кадр из мультфильма «Истребитель демонов». Режиссер: Харуо Сотодзаки, 2019 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Японская анимация подарила зрителям множество интересных тайтлов в этом году. К примеру, второй сезон «Саги о Винланде» и не только.

Все больше молодежи предпочитает аниме фильмам. С каждым годом выходят новые тайтлы, которые многим западают в душу — 5-tv.ru собрал подборку лучших проектов, которые выходили в 2023-м.

«Адский рай»

Новое аниме, которое вызвало большой фурор. Первый сезон этого проекта вышел весной 2023 года.

Главными героями «Адского рая» стали ниндзя-преступник Габимару и его палач — девушка по имени Сагири. По иронии судьбы, незадолго до казни мужчины стало известно об одном интересном острове, на котором, по слухам, находится эликсир жизни.

Один из правителей решил, что ему нужен этот артефакт. И он решил послать на «райский» остров группу заключенных и их палачей, чтобы разыскать волшебное зелье — но вот только путь персонажей не окажется простым.

Кадр из мультфильма «Адский рай». Режиссеры: Каори Макита, Ясухиро Гэси, Таро Кубо, 2023 г.

«Предсмертный список зомби»

«Офисный планктон» Акира стал задумываться об увольнении, но тут на город напали зомби. И жизнь молодого парня перевернулась с ног на голову.

Однако мертвецы его ничуть не испугали — наоборот, в мире апокалипсиса главный герой может заняться реализацией всех планов. Все интересные идеи он стал записывать в свой список желаний.

Кадр из мультфильма «Предсмертный список зомби», 2023 г.

«Реинкарнация безработного» (Второй сезон)

В 2023 году вышло долгожданное продолжение «Реинкарнации безработного». В первом сезоне мужчина, который вел затворнической и, откровенно говоря, жалкий образ жизни, умер и переродился в фэнтези-мире.

Там у него появился шанс начать все заново. Его новые родители дали ему имя Рудиус.

Сам мужчина стал изучать магию — в этом деле он однозначно совершал успехи. В новом сезоне он пытается найти свою мать, которая пропала после магического бедствия — параллельно он обучается в академии для магов и решает проблемы со своим здоровьем.

Кадр из мультфильма «Реинкарнация безработного». Студия Studio Bind, 2023 г.

«Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»

Новый сезон аниме «Клинок, рассекающий демонов» получил название «Деревня кузнецов». Собственно, все действия происходят именно там.

По-прежнему главными героями остаются Танджиро Камадо и его сестра Нэдзука. Также этот сезон более подробно знакомит зрителя со столпом любви Мицури и столпом тумана Муичиро.

По сравнению с предыдущими сезонами «Деревня кузнецов» получилась не такой яркой, но все равно она хорошо продвигает сюжет и заканчивается на интересном моменте. Поэтому все фанаты с нетерпением ждут продолжения.

Кадр из мультфильма «Истребитель демонов». Режиссер: Харуо Сотодзаки, 2019 г.

«Сага о Винланде» (Второй сезон)

Главная цель этого аниме строится вокруг идеи найти заветную землю, которую викинги называли Винланд (нынешняя Америка). Но в первом сезоне главный герой Торфинн потерял отца и рос у его убийцы Аскеладда.

Мальчика воспитали как кровожадного война, и он жил только местью. Но после смерти Аскеладда, которая наступила не от его руки, ему пришлось пересмотреть его жизнь.

Во втором сезоне как раз и показан процесс взросления Торфинна. Он перестал использовать свою силу во зло, а из воина он превратился в раба.

Торфинн стал невольником на землях одного знатного человека. Там он познакомился со своим новым другом Эйнуром — второй сезон рассказывает об их жизни вне воли и об изменениях в мышлении Торфинна.

Кадр из мультфильма «Сага о Винланде». Режиссер: Сюхэй Ябута, 2023 г.

Помимо этих аниме в 2023 году вышло еще множество тайтлов, которые однозначно нужно посмотреть. К примеру, новые сезоны «Магической битвы», «Семьи шпиона», «Прозы бродячих псов» и еще множество проектов.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 фильмов про маньяков и серийных убийц.