Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться, чтобы не стать «живым щитом» ХАМАСа

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM

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ЦАХАЛ готовится провести наземную операцию. Но что будет с гражданами региона?

Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа. Такое предупреждение связано с тем, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) готовит наземную операцию в регионе.

О своих планах министерство обороны Израиля и армия страны уведомили ООН. Они заявили, что необходимо эвакуировать более одного миллиона палестинцев. Об этом сообщил представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. Его процитировало агентство Reuters.

В ООН призвали Израиль отменить приказ, чтобы ситуация не стала катастрофической. Дюжаррик заявил, что всем сотрудникам организации в регионе также нужно эвакуироваться.

Агентство отметило, что около сектора Газа уже стоят израильские танки, готовые нанести удар, дабы уничтожить боевиков ХАМАС.

В своем заявлении ЦАХАЛ рассказал, что террористы прячутся в тоннелях под городом, внутри зданий и среди мирного населения, которое они собираются использовать как «живой щит».

«В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — сказано в заявлении.

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи» и объявил о переходе к наступлению на сектор Газа.

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