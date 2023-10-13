Красный Крест: больницы в секторе Газа превратятся в морги, а младенцы в инкубаторах умрут
Красный Крест заявил, что больницы в секторе Газа превратятся в морги
Фото: www.globallookpress.com / mr6
Ситуация в регионе ухудшается. Международная организация бьет тревогу.
Больницы в секторе Газа рискуют превратиться в морги. Все из-за того, что без электричества невозможно поддерживать жизнь некоторых пациентов. Об этом заявил региональный директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему и Среднему Востоку Фабрицио Карбони на сайте организации.
«В Газе нет электричества — то есть без электричества остались больницы, под угрозой жизни младенцев в инкубаторах и пожилых пациентов, которым нужен кислород. Невозможно проводить гемодиализ и делать рентгенологические исследования», — заявил Карбони.
Здравоохранительная система в секторе Газа близка к краху. Сейчас в отделениях интенсивной терапии все койки заняты. Поэтому нет места для новых пациентов в критическом состоянии. Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра. Его слова процитировал телеканал CNN.
Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи» и объявил о переходе к наступлению на сектор Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как сектор Газа выживает под обстрелом Израиля.