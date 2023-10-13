Как сейчас выглядит исполнивший роль Яшки-цыгана в «Неуловимых мстителях» Васильев

На ганорар за «Неуловимых мстителей» Василий Васильев купил матери двух коров

Фото: Кадр из к/ф «Неуловимые мстители», реж. Эдмонд Кеосаян, 1966 г.

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Постаревший актер уверен, что не растерял красоты.

Как изменился Василий Васильев, сыгравший Яшку-цыгана в фильме «Неуловимые мстители»? Актер появился в эфире на одном из федеральных каналов.

Васильев признается, что сильно постарел за прошедшие годы. Ему сейчас 73 года. Однако он все еще считает себя весьма красивым.

«Раньше я был молодой и красивый, а сейчас просто красивый», — заявил артист.

Кадр из к/ф «Виктор Косых. „Не бейте его, это артист!“», реж. Эдмонд Кеосаян, 2015 г.

Актер вспомнил, что на гонорар с фильма купил матери две коровы, а себе коня. По словам Васильева, его до сих пор узнают на улицах и подходят, чтобы сфотографироваться. Артист отметил, что не против вернуться в кино. Однако ему совершенно не нравятся проекты, куда его приглашают.

«Иногда мне присылают сценарии. Но ленты о бандитах и ментах мне не по сердцу. А других картин на экранах до обидного мало», — отметил Васильев.

После успеха картины актер пошел служить в «Ленком». Однако через какое-то время ушел оттуда, создав с детьми музыкальный ансамбль. Труппа до сих пор гастролирует по стране.

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