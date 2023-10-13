Почти не разговаривает: состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса ухудшается

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Здоровье актера ухудшается с каждым днем.

Из-за развития деменции коммуникативные способности голливудского актера Брюса Уиллиса заметно ухудшились. Об этом рассказал его друг, сценарист Гленн Гордон Карон в интервью New York Post.

Мужчина рассказал, что раньше Уиллис просто обожал жизнь. Он с удовольствием просыпался утром и наслаждался каждым днем.

«Я чувствую, что в первые одну-три минуты он узнает, кто я. Он не совсем разговорчив. Раньше он был заядлым читателем — он не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал — и сейчас он не читает. Все эти коммуникативные навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс», — рассказал Гордон Карон.

Официально диагноз «лобно-височная деменция» Уиллису поставили в начале 2023 года. За год до этого события актер заявил, что уходит из киноиндустрии из-за афазии.

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